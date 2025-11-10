Мнение: Това е последният пирон в ковчега на българския рали спорт

© Фокус Екатерина Стратиева, мениджър на "Астра Рейсинг", който бе един от отборите фаворити за спечелване на рали "Пампорово" сподели мнението си за несъстоялото се състезание.



Припомняме, че надпреварата бе отменена от Областното пътно управление /ОПУ/– Смолян към Агенция "Пътна инфраструктура“ под предтекст, че са влезли в режим на зимни условия и е опасно провеждането на проявата.



По-късно от "Фокус" съобщихме, че Рали "Пампорово" е отменено заради Европейския център за Транспортни политики с шеф Диана Русинова., но в интервю за медията ни днес Русинова разкри, че от ЕЦТП никога не са искали да спират състезанието.



Ето какво написа Екатерина Стратиева в социалните мрежи:



"За да мине първичната ярост и настроения, изчаках повече от 48 часа, за да напиша и моя коментар по случая "рали Пампорово". Уви те са си съвсем същите каквито бяха и тогава.



Това е поредният и твърде вероятно последният пирон в ковчега на българския рали спорт.



Хронологията вече повечето я знаят, доста колеги написаха много добри анализи, коментари и ретроспекция на събитията.



Това, което обаче е най-притеснително, е че това е целенасочена война срещу цялата гилдия в нашия спорт. Това не беше война срещу действаща федерация или действащ председател...това беше удар по клубове, пилоти, механици, организатори, спонсори, партньори, фенове и много, ама много вложен труд за организиране на едно от най-добрите ралита / рали-спринт в миналите издания / в последните няколко години.



За 20 години като активен състезател с над 140 рали старта, в над 20 различни държави, за първи път виждам такъв подход за доказване на надмощие на някой срещу друг. В същото време в последните няколко години помагам активно на организатори в състезания с познанията си, като подготвям доста от материалите за различни ралита / визия, баджове, предпечат, плаки, пътни книги и други/, за Пампорово, отново помагах. Всичко беше подготвено с много труд, желание и отговорност.



Като председател на Автомобилен Клуб Астра Рейсинг, представлявах 5 екипажа за това състезание. Всичко изглеждаше супер....



Накрая се получи едно писмо от ОПУ - Смолян / подчинено пряко на АПИ / на 6.11/четвъртък/ в късния следобед, когато всички или пътувахме към Пампорово или вече бяха стигнали там. Повикаха ни в щаба и ни разказаха в детайли какво се случва.... Единодушно всички се обединихме в решението да се пробва всячески на 7.11 / петък / да се намери път към решаване на проблема, и че доводите в писмото от ОПУ - Смолян са абсолютно неоснователни.



Екипажите започнаха с опознаването, а организаторите работеха по въпроса с ОПУ - Смолян.



Оказа се, че има "загрижено" писмо от "експерт" от ЕЦТП - г-жа Русинова, която обяснява своята загриженост и опасения за състоянието на пътищата, през които минава рали Пампорово...били в период на зимно почистване, имало пясък, завои без видимост, дерета и куп други аргументи....и в крайна сметка било опасно. В същото време същият "експерт" няма никакъв ценз в рали спорта. Ясно е на всички, че вероятно тя е използвана чрез НПО-то си за да вкара силни и аргументирани доводи за безопасност и да провали състезанието.



Този път обаче отзвукът е голям и голяма част от пилоти и клубове вече са пряко ощетени от това. Истината ще излезе на яве, а всички ощетени вероятно ще потърсим отговорност.



НЯМА рали в света, което не е опасно. Самата дисциплина е такава сама по себе си. Всеки занимавал се с рали спорт е наясно, че трасетата, през които минават такива състезания, са със завои, пясък, фракция, неравни, някои са с асфалт, други макадам, снежни, заледени, кални и какви ли още не...Обикновено рали спортът се провежда в планински райони със завои.



Апелирах да се изпрати писмото на "експерта" Русинова до ФИА / Международна Автомобилна Федерация /, които определят световните стандарти в автомобилния спорт, както и в рали дисциплината, за да дадат своето наистина експертно становище. Твърде е вероятно от ФИА да са на абсолютно противоположно мнение по въпроса.... Ще видим...



Не на последно място...само в последните 2-3 месеца се сещам за подобни атаки...дали е теория на конспирации или истина не знам...планинско Враца - множество атаки, Писта Стара Загора - писмо от АПИ , рали Стари Столици - все още неясно за мен отменено в 59-та секунда...", заяви Стратиева.