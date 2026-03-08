Никола Цолов спечели своята първа победа във Формула 2, след като ликува в първото основно състезание за сезон 2026, което се проведе на пистата "Албърт Парк“ в Австралия. Така българинът поведе в генералното класиране в шампионата.
Цолов стартира от петата позиция на стартовата решетка и направи отлично потегляне, което му позволи да изпревари съотборника си Ноел Леон и стартиралият от полпозишъна Дино Беганович още в първите метри на състезанието. Така той се озова на третата позиция зад съотборниците в Родин Мартиниус Стеншорн и Алекс Дън, които поведоха.
С активирането на DRS в началото на втората от общо 33 обиколки Дън и се стигна до контакт между двамата в спирането за първия завой в третия тур. По този начин двамата отпаднаха, а Никола Цолов поведе.
След рестарта в началото на шестата обиколка българинът не позволи на шампиона във Формула 3 Рафаел Камара и Беганович да го притиснат в борбата за първото място на пистата.
Цолов спечели с аванс от 1.6 секунди пред Камара, който завърши втори, а третата позиция бе за Лорън ван Хьопен.
В генералното подреждане лидер с актив от 25 точки е Никола Цолов.
По програма сезонът във Формула 2 трябва да продължи в Бахрейн в средата на април, но все още не е ясно дали този уикенд ще се проведе предвид ситуацията в Близкия изток.
