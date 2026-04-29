Благотворително картинг състезание в памет на великия Аертон Сена ще се проведе на картинг писта "Лаута" в Пловдив. Това ще стане на 1 май (петък), като квалификациите са отворени за всички желаещи и ще стартират от 10:00 часа. Събитието се провежда за 11-а поредна година, съобщиха за Plovdiv24.bg организаторите.

Традицията е спазена, а с надпреварата на Картинг писта Лаута в Пловдив за пореден път ще се почете паметта на една от най-големите легенди в моторните спортове - Аертон Сена. На 1 май, точно 32 години след трагичния инцидент на пистата "Имола“, любителите на скоростта ще превърнат страстта си в надежда за едно дете.

Състезание с кауза: Да помогнем на малкия Боян

Тази година събитието е посветено на Боян, който се бори с остра лимфобластна левкемия. След тежка битка, продължила повече от година, и рецидив само месеци след трансплантация, Боян има нужда от спешно, животоспасяващо лечение в клиника в Турция. Всички събрани средства от състезанието ще бъдат дарени директно за неговото лечение.

Всеки може да бъде пилот - как да се включите?

Състезанието е отворено за всички любители, независимо от техния опит. Не е нужно да сте професионален пилот, за да се включите.

Кога: 1 май 2026 г. (петък)

Къде: Картинг писта Лаута

Квалификации (Отворени за всеки): От 10:00 до 12:00 часа. Всеки участник може да направи неограничен брой обиколки, които се заплащат по стандартния ценоразпис на пистата.

Големият финал: В 12:30 часа стартира състезанието за "Топ 15“ на най-бързите пилоти от сутрешните сесии. Входната такса за участие във финала е 30€.

Традиция, която спасява животи

Провеждането на благотворителни състезания в памет на Аертон Сена на 1 май се превърна в традиция, която ежегодно събира картинг общността на България. Организаторите вярват, че духът на Сена - неговата непримиримост и борбеност - днес е нужен на малкия Боян в най-важното му състезание.

За Боян

Малкият Боян вече е преминал през тежки химиотерапии и трансплантация на костен мозък. В момента той се нуждае от интензивна терапия в Anadolu Medical Center, която да му даде шанс за бъдеще. Всеки лев и всяка обиколка на пистата в неделя ни приближават към целта. Повече за камранията може да прочетете тук!