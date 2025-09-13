ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивчанинът Маршавелов се завръща на пистата след 4-годишна пауза
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:28 / 13.09.2025
Пилотът на "КА-2 Рейсинг Тийм“ Константин Маршавелов ще се бори за първото място на "Писта София“, която ще се проведе в неделя на пътния възел в Младост 4 в столицата. Пловдивският пилот се завръща в националния шампионат по автомобилизъм на затворен маршрут и писта след дълга пауза. Последното състезание за седемкратния шампион на България в пистовите надпревари бе през 2021 година.

Преди 5 месеца, пловдивчанинът представи новия си автомобил, с който ще преследва поредна титла в серия "Макси“. Марката и моделът са същите, като старите – Mitsubishi Lancer Evo X, като колата е с чисто ново шаси, нова електроника и нова аеродинамика.

"Автомобилът е изцяло нов, като го изграждахме през последните две години. Шасито е изцяло ново, с нов двигател и нов аеропакет, разбира се и електроника. Надявам се с този автомобил да продължим с добрите резултати“, сподели Константин Маршавелов.

"Трасето в София ми харесва, макар, че има направени компромиси. Въпреки това за всеки един от нас от състезателите е удоволствие да се състезаваме тук в София“, добави седемкратният шампион на България.

Състезанието в София ще се проведе в неделя, като квалификациите започват в 08:00ч., а състезателния ден ще завърши около 16:30ч.
Статистика: