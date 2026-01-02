ИЗПРАТИ НОВИНА
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през октомври
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:00
©
В началото на новата 2026 година да погледнем назад - към събитията, които през отминалата 2025-а са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали. Вече се превърна в традиция Plovdiv24.bg да подготвя обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се в Пловдив през годината.

Ето и най-горещите събития, които се случиха в Пловдив през октомври:

Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост

Много добра новина за 15 пловдивски села

Двама в спешен кабинет след брутални сцени в Пловдив

Нови два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в Граф Игнатиево

Доброволци от Пловдив с бърза реакция в помощ на Елените след наводнението

УМБАЛ "Пловдив" с нов директор

Три са засегнатите апартамента от големия пожар в Пловдив

Шофьор от градския транспорт на Пловдив към пътник: Нали си знаеш - после билетчето се връща при мен 

Силен тътен над Пловдив!

Пловдивчанин: Алчни хотелиери ще заколят златната кокошка!


