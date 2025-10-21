Силен тътен над Пловдив!

© Plovdiv24.bg Силен тътен е регистриран в Пловдив преди минути, съобщиха читатели на Plovdiv24.bg в редакцията ни. Това е станало около 15.15 часа днес. Хората споделят, че са чули отчетливо силния звук в централната част на града ни.



Както нееднократно сме писали, според различни мнения причина за честите подобни гърмежи, които се случват периодично, най-вероятно са ниско прелитащи самолети, които са се движили с много висока скорост и са преминали звуковата бариера.