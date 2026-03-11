ЗАРЕЖДАНЕ...
Изтребител е предизвикал силния тътен над Пловдив от днес
Полетът се проведе след контролно-възстановителните работи, които са важна част от цялостния процес, в който инженерно-техническият състав осъществява дейността по възстановяване на летателната годност на изтребителя.
През деня беше успешно извършено облитане и на самолет F-16 с регистрационен знак 301. Това е последният етап от процеса по приемане на самолета.
Командването на Военновъздушните сили уверява гражданите, че при проведените полети самолетите не са носили въоръжение и са спазени всички изисквания и мерки за безопасност.
Част от проверките на авиационната техника се извършват на свръхзвукови скорости. Звуковата вълна от скоковете на уплътнение се чува като гръм. Те са нормално физическо явление и не представляват опасност за хора, животни и птици.
Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че по-рано днес в различни точки на Пловдив се чу силен гръм, за който първоначално се смяташе, че е свързан с възникналия край Гребната база пожар.
