В Трета авиобаза в Граф Игнатиево днес се изпълни полет за облитане на материална част на самолет МиГ-29 с регистрационен знак 37, съобщиха от Военновъздушните сили на България.Полетът се проведе след контролно-възстановителните работи, които са важна част от цялостния процес, в който инженерно-техническият състав осъществява дейността по възстановяване на летателната годност на изтребителя.През деня беше успешно извършено облитане и на самолет F-16 с регистрационен знак 301. Това е последният етап от процеса по приемане на самолета.Командването на Военновъздушните сили уверява гражданите, че при проведените полети самолетите не са носили въоръжение и са спазени всички изисквания и мерки за безопасност.Част от проверките на авиационната техника се извършват на свръхзвукови скорости. Звуковата вълна от скоковете на уплътнение се чува като гръм. Те са нормално физическо явление и не представляват опасност за хора, животни и птици.