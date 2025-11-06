© Plovdiv24.bg Мощен тътен разтърси Пловдив преди минути, предава Plovdiv24.bg. Това стана около 12.30 часа днес.



Читатели споделиха, че са чули много ясно и отчетливо силния звук както в централната част на града ни, така и в по-отдалечени от центъра райони и квартали. Някои хора дори са го усетили като ударна вълна.



Както нееднократно сме писали, според различни мнения причина за честите подобни гърмежи, които се случват периодично, най-вероятно са ниско прелитащи самолети, които са се движили с много висока скорост и са преминали звуковата бариера.