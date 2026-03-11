За голям пожар в Пловдив научи. Гъст черен дим се вижда отдалече в посока квартал "Смирненски".Тепърва ще се изяснява какво точно гори. Потребители на социалната мрежа Фейсбук съобщават, че в района се е чул силен гръм. Пушекът се вижда от различни точки в града.