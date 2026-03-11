Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Кметицата на район "Западен" Тони Стойчева е усетила разлюляване около 12,00 часа днес. Разтресло е доста силно, докато е провеждала разговор с гражданин.

От пожарната обаче не са подавали в кметството сигнал за инцидент и към момента администрацията не разполага с никаква информация, предава Plovdiv24.bg.

Както съобщихме, гъст черен дим се вижда отдалече в посока квартал "Смирненски".

Не е известно какво гори. Потребители на социалната мрежа Фейсбук съобщават, че в района се е чул силен гръм.

Жители на Кючука и Белащица твърдят, че също са чули гърма.