ЗАРЕЖДАНЕ...
Кметът на "Западен": Разтресе доста силно!
© Фейсбук
От пожарната обаче не са подавали в кметството сигнал за инцидент и към момента администрацията не разполага с никаква информация, предава Plovdiv24.bg.
Както съобщихме, гъст черен дим се вижда отдалече в посока квартал "Смирненски".
Не е известно какво гори. Потребители на социалната мрежа Фейсбук съобщават, че в района се е чул силен гръм.
Жители на Кючука и Белащица твърдят, че също са чули гърма.
Още по темата
Още от категорията
/
За уникалността на художника Анастас Константинов - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
10.03
Тръмп: Смърт, огън и ярост ще се стоварят върху Иран, ако спре петролните танкери през Ормузкия проток
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
ШИКО
преди 55 мин.
Тая лудата и се тресе главата и стола. Как пък по всичко е компетентна тая Тона. Всезнайковците са най-простите хора. Тая не само че е тъпа и нагла ! Дано скоро да изгориш и ти!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.