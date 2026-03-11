От пожарната в Пловдив дадоха първи подробности за пожара, който гори в западната част на града, предава репортер наОт пресцентъра на институцията обясниха, че горят отпадъци северно от Гребната база и още по-конкретно на около километър и половина от комплекс "Марица Гардънс".На мястото на инцидента е изпратен един екип огнеборци, а сигналът е получен осем минути след 12.00 часа.