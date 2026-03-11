ЗАРЕЖДАНЕ...
Пожарната с първа информация за черния дим над Пловдив
©
От пресцентъра на институцията обясниха, че горят отпадъци северно от Гребната база и още по-конкретно на около километър и половина от комплекс "Марица Гардънс".
На мястото на инцидента е изпратен един екип огнеборци, а сигналът е получен осем минути след 12.00 часа.
Още по темата
Още от категорията
/
Мъж "олекна" с 40 000 евро на паркинг в "Тракия" след побой, извършителят обаче остава на топло
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
ШИКО
преди 4 ч. и 53 мин.
Айде Тонка на западен кметицата и Северен оправи . Колко е проста тая Царимирска сензация
Facepalm
преди 5 ч. и 6 мин.
е те още оня ден бяха готови с кладите за "случайния" пожар. Даже се забавиха...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.