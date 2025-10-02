Двама в спешен кабинет след брутални сцени в Пловдив

© Plovdiv24.bg На сигнал за пострадали при междусъседско сбиване се отзовали служители от Трето РУ. Около 23.00 ч. във вторник постъпила информация, че в спешен кабинет медицинска помощ потърсили двама мъже на 43 г.



По предварителни данни нараняванията им били нанесени след възникнала физическа саморазправа с двама техни съседи в квартал "Шекер махала“.



Нападателите мъже на 21 и 38 години са задържани за срок от 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 129, ал. 1 от НК.