Мъж почина след сбиване в Пловдив

Починал е единият участник в междусъседско сбиване в "Шекер махала", за което Plovdiv24.bg съобщи.



Разправията е възникнала на 30 септември вечерта. Скандалът прераснал в сбиване след което двама мъже по на 43 години са потърсили медицинска помощ в спешен кабинет.



Служители от Трето РУ установили, че нараняванията били нанесени след физическа саморазправа с двама техни съседи, на 21 и 38 г. Нападателите са били задържани и по случая е образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда (чл. 129, ал. 1 от НК). След смъртта на единия пострадал обвинението вероятно ще бъде променено.