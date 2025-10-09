ЗАРЕЖДАНЕ...
|12-годишна е в основата на удар с лопата в главата и смърт
По данни на прокуратурата конфликтът между двамата мъже е избухнал вечерта на 30 септември. Словесната разпра бързо е прераснала в сбиване, при което Георгиев ударил пострадалия с лопата по главата. Няколко дни по-късно Атанас Янков починал в болница вследствие на тежкаta черепно-мозъчна травма.
След инцидента други двама 43-годишни мъже потърсили медицинска помощ в спешния кабинет. Служители от Трето РУ установили, че нараняванията им са резултат от физическа саморазправа с двама съседи.
В съдебната зала днес прокурорът посочи, че Георгиев има предходни осъждания, включително едно в Германия.
"Той се намесва в конфликт, в който първоначално не участва, и използва подръчни средства, способни да нанесат сериозни телесни повреди. Налице са и доказателства, че може да се укрие“, заяви обвинението.
Защитата на Георгиев обаче поиска по-лека мярка за клиента си, твърдейки, че става дума за самозащита.
"Последното му осъждане е отпреди повече от десет години, а той вече е реабилитиран. Георгиев не е лице с висока обществена опасност“, посочи адвокатът.
По думите му, обвиняемият е станал свидетел на нападение срещу свой приятел и е реагирал импулсивно, след като срещу него били насочени ножове.
"Той се е защитавал, не е отишъл с намерение да наранява“, допълни защитникът.
В хода на делото стана ясно, че част от свидетелите първоначално са отказвали да дадат показания или не са видели самия момент на удара. По-късно обаче те били разпитани повторно и посочили, че именно Георгиев е нанесъл фаталния удар.
“Аз не съм виновен за това с момчето. Аз чисто и просто му дадох помощ. Искам да съм вкъщи при жена ми и децата", каза той пред съда.
Окръжен съд - Пловдив остави Георгиев за постоянно в ареста. След заседанието роднините на подсъдимия споделиха, че в основата на конфликта е 12-годишно момиче.
Гражданите се възмущават, че другите двама подсъдими са на свобода, а техният близък е в ареста.
“Искаме не само той да поеме вината. А другите защо са навън? Те са инициатори".
Очаквайте разказа на роднините.
