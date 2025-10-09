ИЗПРАТИ НОВИНА
Иван, обвинен за смъртта на съсед, лично се обадил на 112
Автор: Ивет Калчишкова 16:29
Подсъдимият Иван Георгиев, обвинен за смъртта на своя съсед от пловдивския квартал "Шекер Махала", позвънил 2 пъти на 112 след инцидента, споделиха близките му пред репортер на Plovdiv24.bg. Те показаха телефона и двете позвънявания. 

"Мислите ли, че виновен човек ще стои там и ще се обажда сам на 112, а няма да избяга", казаха още те.

Близките твърдят, че в основата на смъртоносния сблъсък стои 12-годишно момиче.

По думите им всичко започнало още две седмици преди инцидента. Синът на убития, известен с прякора Малчо,започнал да притеснява 12-годишното момиче. Той ѝ пишел в социалните мрежи, настоявал да се виждат и ѝ отправял неприлични намеци.

"Тя е още дете, дори не го е искала. В деня на боя чичото на момичето го дръпна за якето и му каза, че момиченцето е още дете. Малчо веднага се оплака на баща си и явно му е казал, че е бил бит."

Чичото на детето го предупредил да не я безпокои, но момчето се прибрало у дома и се оплакало на баща си, че е било ударено от друг мъж в махалата.

Без да провери случая, бащата Атанас взел със себе си братовчед си и тръгнал да търси обяснение. Двамата мъже, въоръжени с ножове, отишли на улица "Кипарис“.

"Шабан и Енгин стояха на улицата, на отсрещния тротоар, и пиеха. Около 23:00 часа пристигнаха Атанас, братовчед му и Малчо. Двамата мъже, въоръжени, започнаха скандал."

По това време Иван бил на двора си и ремонтирал покрива, заедно с брат си и още трима души. Когато чул скандала, излязъл навън. По думите на близките му, ситуацията бързо ескалирала, започнало меле между двете страни.

Свидетели твърдят, че в разгара на сбиването Иван взел лопата и ударил Атанас в главата. Мъжът паднал на земята, а първа помощ му оказала снахата на Иван – превързала му раната, докато той сам звънял на телефон 112.

"Бях у дома, когато чух викове: "Убиха го!". Излязох и видях Атанас на земята. Иван говореше с Бърза помощ около две минути. Излезе и съседът, извади колата си и всички качихме Атанас в нея. По-късно разбрахме, че той не е бил на улицата, когато Атанас и братовчед му пристигнаха. Чул скандала, излязъл и му викнали: "Ела, че убиха човека", разказва снахата на задържания. 

Споделят още, че Георгиев е викал хората да помагат и дори участвал в транспортирането на пострадалия до колата, с която бил откаран в болница.

Няколко дни по-късно Атанас починал от тежка черепно-мозъчна травма. Иван Георгиев е задържан с мярка за неотклонение "задържане под стража“.

Конкретното 12-годишното момиче, причина за разпрата, е било разпитано заедно с майка си още същата вечер в районното управление. На 1 октомври семейството подало и официална жалба за тормоз от страна на Малчо.

Близките на подсъдимия настояват разследването да продължи и всички замесени в конфликта да понесат отговорност. Гражданите се възмущават, че другите двама подсъдими са на свобода, а техният близък е в ареста.

“Искаме не само той да поеме вината. А другите защо са навън?"

Припомняме, че по-рано днес Окръжен съд Пловдив остави подсъдимия за постоянно в ареста. 

По данни на прокуратурата конфликтът между двамата мъже е избухнал вечерта на 30 септември. Словесната разпра бързо е прераснала в сбиване, при което Георгиев ударил пострадалия с лопата по главата. Няколко дни по-късно Атанас Янков починал в болница вследствие на тежката черепно-мозъчна травма.

След инцидента други двама 43-годишни мъже потърсили медицинска помощ в спешния кабинет. Служители от Трето РУ установили, че нараняванията им са резултат от физическа саморазправа с двама съседи.



Още по темата: общо новини по темата: 3
09.10.2025 12-годишна е в основата на удар с лопата в главата и смърт
07.10.2025 Мъж почина след сбиване в Пловдив
02.10.2025 Двама в спешен кабинет след брутални сцени в Пловдив






