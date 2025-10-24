ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивчанин: Алчни хотелиери ще заколят златната кокошка!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:19
©
PhillGood Festival ще се проведе на 17, 18 и 19 юли на Гребната база в Пловдив. Събитието обещава да се превърне в едно от най-ярките музикални преживявания на следващото лято. Сред първите потвърдени хедлайнери са легендарните The Cure, култовите Gorillaz и емблематичният Moby, а организаторите обещават още десетки световни и български артисти, които предстои да бъдат обявени.

Бившият народен представител от НДСВ в 39-то и 40-то Народно събрание юристът Владимир Дончев от Пловдив написа следното в социалната мрежа Фейсбук:

Вижте как лакомията на хотелиери и ARBNB собственици в Пловдив може да заколи златната кокошка, която друг им е поднесъл наготово! Fest Team със собствени усилия и средства и с подкрепата на Община Пловдив и фондация "Пловдив 2019" организира нов фестивал Phillgood с участието на световни звезди, невиждани досега в страната!

Хотелиерите и собствениците надуват чудовищно цените за нощувки! От това печелят само те, защото така отказват много гости от страната и чужбина да дойдат, да обиколят града, да ядат и пият и да си оставят парите в заведенията, галериите, магазините и др.забележителности на града!

Губят организаторите, които имат огромни предварителни разходи, губи и града като цяло! Преди няколко години така лакомията на хотелиерите и собствениците във Велинград прогони големия международен ARTE Feastival, който събираше над 20 хиляди гости! Нашата провинциална лакомия се опитва да повтори същото!


Алчния българин си е алчен българин... ден година храни.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

