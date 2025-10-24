ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанин: Алчни хотелиери ще заколят златната кокошка!
Бившият народен представител от НДСВ в 39-то и 40-то Народно събрание юристът Владимир Дончев от Пловдив написа следното в социалната мрежа Фейсбук:
Вижте как лакомията на хотелиери и ARBNB собственици в Пловдив може да заколи златната кокошка, която друг им е поднесъл наготово! Fest Team със собствени усилия и средства и с подкрепата на Община Пловдив и фондация "Пловдив 2019" организира нов фестивал Phillgood с участието на световни звезди, невиждани досега в страната!
Хотелиерите и собствениците надуват чудовищно цените за нощувки! От това печелят само те, защото така отказват много гости от страната и чужбина да дойдат, да обиколят града, да ядат и пият и да си оставят парите в заведенията, галериите, магазините и др.забележителности на града!
Губят организаторите, които имат огромни предварителни разходи, губи и града като цяло! Преди няколко години така лакомията на хотелиерите и собствениците във Велинград прогони големия международен ARTE Feastival, който събираше над 20 хиляди гости! Нашата провинциална лакомия се опитва да повтори същото!
