Пловдивчанин: Алчни хотелиери ще заколят златната кокошка!

© PhillGood Festival ще се проведе на 17, 18 и 19 юли на Гребната база в Пловдив. Събитието обещава да се превърне в едно от най-ярките музикални преживявания на следващото лято. Сред първите потвърдени хедлайнери са легендарните The Cure, култовите Gorillaz и емблематичният Moby, а организаторите обещават още десетки световни и български артисти, които предстои да бъдат обявени.



Бившият народен представител от НДСВ в 39-то и 40-то Народно събрание юристът Владимир Дончев от Пловдив написа следното в социалната мрежа Фейсбук:



Вижте как лакомията на хотелиери и ARBNB собственици в Пловдив може да заколи златната кокошка, която друг им е поднесъл наготово! Fest Team със собствени усилия и средства и с подкрепата на Община Пловдив и фондация "Пловдив 2019" организира нов фестивал Phillgood с участието на световни звезди, невиждани досега в страната!



Хотелиерите и собствениците надуват чудовищно цените за нощувки! От това печелят само те, защото така отказват много гости от страната и чужбина да дойдат, да обиколят града, да ядат и пият и да си оставят парите в заведенията, галериите, магазините и др.забележителности на града!



Губят организаторите, които имат огромни предварителни разходи, губи и града като цяло! Преди няколко години така лакомията на хотелиерите и собствениците във Велинград прогони големия международен ARTE Feastival, който събираше над 20 хиляди гости! Нашата провинциална лакомия се опитва да повтори същото!