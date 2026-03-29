Пловдив се готви за летния туристически пик, но легловата база в града се оказва недостатъчна за хилядите фенове на музиката, които ще посетят града през юли.
Според данни на Plovdiv24.bg, през 2025 г. градът е разполагал с около 8 000 легла, а тази година се очаква броят им да достигне близо 10 000 – въпреки това не всички туристи ще могат да намерят настаняване.
През юли Пловдив ще бъде домакин на три големи музикални събития – PhillGood, Hills of Rock и Opera Open. Заместник-кметът по култура, туризъм и археология Пламен Панов посочва, че легловата база вече е почти разпродадена.
За да се облекчи ситуацията, Община Пловдив обмисля обособяването на големи кемпер и палаткови зони на Гребната база по време на PhillGood и Hills of Rock – място, където обичайно се събират хиляди фенове.
Недостигът на свободни легла е довел до случаи, при които някои собственици на малки места за настаняване обявяват 50-60% надценка на нощувката по време на фестивалите. В една от най-популярните онлайн платформи към момента се предлагат около десетина оферти за периода 17–19 юли, като най-високата цена за две нощувки в частен апартамент достига близо 3300 евро. А под 300 евро нощувка, дори за една вечер за човек, вече трудно може да се намери.
Мариела Балчева, член на Управителния съвет на Сдружението на хотелиерите, коментира пред БНТ, че стандартната цена за нощувка в града през юли варира между 100 и 200 евро и че тези дати обикновено се изчерпват месеци предварително:
Организаторът на един от фестивалите е информирал Община Пловдив, че се забелязват нелоялни практики като отмяна на направени вече резервации и пускането им на по-високи цени.
Балчева добавя, че сдружението не това и съветва туристите, които се съмняват в такива случаи, да се обърнат към КЗП или КЗК за проверка:
"Нашето желание е Пловдив в никакъв случай да не губи тези фестивали."
Хилядите посетители, които не успеят да намерят място в града, най-вероятно ще се наложи да търсят нощувки в околните населени места, като Асеновград, Карлово, Хисаря, Пазарджик и пр.
Хотелиер: Нощувките на нормални цени в Пловдив за юли се изчерпаха още миналата година
