|Suede и още няколко банди се присъединяват към фестивала PHILLGOOD в Пловдив
Към фестивала се присъединяват и международни артисти с характер и собствен стил, сред които Thievery Corporation, Apashe & Brass Orchestra, Kadebostany, както и българските Hayes & Y и ALI. Те ще представят свежи и уникални музикални визии, които обогатяват сцената с емоционален звук, модерно инди и симфонична електроника.
Сцената PHILLCOOL се превръща във втори мощен център на фестивала, където ще можем да чуем Perturbator, ALI, Hayes & Y, както и Apashe & Brass Orchestra, а Thievery Corporation и Kadebostany ще превърнат пространството в истинска глобална звукова карта.
Три дни, три сцени и безкрайно много вселени – PHILLGOOD продължава да се развива и става все по-good. А още имена тепърва предстои да бъдат обявени, така че музикалните изненади няма да спрат дотук.
