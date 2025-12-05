Suede и още няколко банди се присъединяват към фестивала PHILLGOOD в Пловдив

© Фестивалът PHILLGOOD се готви за ново издание, което обещава да превърне София в център на разнообразната музика. На 19 юли Main Stage ще срещне два на пръв поглед противоположни свята – поетичния мрак на Suede, които идват за първи път в България, и индустриалната експресия на легендарните Einstürzende Neubauten, известни с експериментите си със звук, метал и жанрови граници.



Към фестивала се присъединяват и международни артисти с характер и собствен стил, сред които Thievery Corporation, Apashe & Brass Orchestra, Kadebostany, както и българските Hayes & Y и ALI. Те ще представят свежи и уникални музикални визии, които обогатяват сцената с емоционален звук, модерно инди и симфонична електроника.



Сцената PHILLCOOL се превръща във втори мощен център на фестивала, където ще можем да чуем Perturbator, ALI, Hayes & Y, както и Apashe & Brass Orchestra, а Thievery Corporation и Kadebostany ще превърнат пространството в истинска глобална звукова карта.



Три дни, три сцени и безкрайно много вселени – PHILLGOOD продължава да се развива и става все по-good. А още имена тепърва предстои да бъдат обявени, така че музикалните изненади няма да спрат дотук.