|Група "Клас" се завръща след повече от 13 години отсъствие на PhillGood в Пловдив
"Клас“ ще можем да ги видим за първи път заедно от 13 години.
Създадени през 1986 г. като ню уейв алтернатива на тогавашната естрада и обществено-политическо статукво, четири десетилетия по-късно "Клас“ продължават да впечатляват със своя характерен стил, внимание към детайла и чувствителност в музиката и текстовете си.
Те ще излязат на сцената веднага след изпълнението на The Cure на 17 юли.
Феновете ще чуят най-големите хитове на групата като "Река си ти", "Чай", "Госпожа Емилия", както и други песни от най-новия им албум - Кадифе и порцелан.
Формацията е в състава Бойко Петков (вокал и бас), Момчил Колев (клавишни) и Иван Градинаров (китара).
