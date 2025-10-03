Нови два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в Граф Игнатиево

© Нови два български самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България днес, 3 октомври. Самолетите кацнаха в Трета авиационна база в Граф Игнатиево и бяха посрещнати от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командира на Военновъздушните сили (ВВС) генерал-майор Николай Русев, изпълняващия длъжността командир на Трета авиационна база полковник Методи Орлов, представители на мисията на САЩ в България и личния състав на авиобазата.



"Посрещаме още два самолета F-16, да са честити на България, на Българската армия, на ВВС, на Трета авиобаза и на всички, които са се отдали на тази професия – защитник на родината. Надявам се до края на годината тази дейност да бъде рутинна за ВВС. Целта е до края на 2025 г. да имаме осем самолета F-16 Block 70“, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов при посрещането на новите два самолета F-16 Block 70.



Той изказа благодарност на командването на ВВС и на Трета авиобаза за грижите, старанието и отговорността, с които се отнасят към процеса по приемането и усвояването на новия тип боен самолет на Българската армия. "Самолетът се усвоява, направиха се няколко полета на първите два самолета, нашите техници работят заедно с американските си колеги от ВВС на САЩ и с представителите на компанията-производител. Убеден съм, че процесът ще тръгне по-гладко занапред, всяко начало е трудно“, подчерта адмирал Ефтимов.



"Искам да поздравя командира генерал-майор Николай Русев, защото най-мащабната модернизация се извършва във ВВС – пристигат новите самолети, имаме сключен договор за зенитно-ракетен комплекс и работим за още повече комплекси по механизма SAFE, на финалната права сме за сключването на договор за трикоординатни радари. Иска ми се такава пълномащабна модернизация да има и в другите въоръжени сили. Пътят е напред и модернизацията на БА продължава с неотменими темпове“, категоричен бе началникът на отбраната.



От пристигналите днес самолети един е боен (едноместен) и един – учебно-боен (двуместен). Както и при предишните полети, самолетите се управляват от пилоти от САЩ и пристигат у нас с опознавателни знаци на ВВС на САЩ. Предстоят процедурите по техническо и летателно приемане на техниката от личния състав на Трета авиационна база.



До момента в страната ни са получени четири нови самолета F-16 Block 70, като до края на 2025 г. в изпълнение на Международния договор BU-D-SAB трябва да получим общо осем. След изпълнението и на втория договор българските ВВС ще разполагат с една ескадрила от 16 самолета. Освен самолетите, продължават доставките на резервни части и консумативи по договора.