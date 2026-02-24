Запрянов: Ще получим вторите изтребители Ф-16 със забавяне

© Вторите изтребители Ф-16 България ще получи вероятно със забавяне. Това обяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов.



"Тази година от планираните ще платим половината средства, защото имаме забавяне с доставката на вторите осем. Вече не сме длъжни да плащаме предварително - плащаме, като получим стоката", каза Запрянов.



ФОКУС припомня, че те трябваше да пристигнат в България през 2027 година, с което да имаме пълна ескадрила, а причината за забавянето е производствени проблеми. Министърът на отбраната заяви, че забавянето на самолетите ще е с година.



"4 самолета на месец трябва "Локхийд Мартин" да произвеждат, а те сега произвеждат около 3 самолета", каза той.