© виж галерията С тържествена церемония в авиобаза Граф Игнатиево започна официалното представяне на осемте изтребителя F-16 Block 70, предназначени за българските ВВС, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Последните два самолета пристигнаха в базата преди ден, а първият от новата ескадрила кацна в България през април тази година



На събитието присъстваха представители на почти половината правителство в оставка, сред които вицепремиерите Томислав Дончев и Гроздан Караджов, както и министрите на отбраната Атанас Запрянов, на вътрешните работи Даниел Митов и на външните работи Георг Георгиев.



Сред официалните гости бяха още временно управляващият посолството на САЩ в България Мартин Макдауъл, както и генералният мениджър на "Локхийд Мартин“ – компанията производител на изтребителите F-16.



Представянето на самолетите бележи важен етап в процеса на модернизация на българските Военновъздушни сили и в укрепването на отбранителните способности на страната в рамките на НАТО.



