|Първи полет за българските изтребители F-16
По традиция първата летателна смяна се ръководи от командния състав, който задава стандартите за организация, подготовка и безопасност.
В 3-та авиационна база в Граф Игнатиево летците-пилоти на МиГ-29, F-16 и L-39 изпълниха задачи за възстановяване и поддържане на подготовката по техника на пилотиране, самолетоводене и бойно използване във всякакви метеорологични условия.
Летателният състав на щурмовите Су-25 от 22-ра авиационна база в Безмер даде старт на годината с полети по прибори и инструментални заходи за кацане, полети в зона и по маршрут до авиационния полигон на ВВС "Елена".
Екипажите на С-27 J "Spartan", PC-12 и L-410 от 16-та авиационна база в София проведоха тренировъчни задачи по превоз на пътници и товари.
Летателната дейност в 24-та авиационна база в Крумово започна на четирите типа вертолети – Ми-24, Ми-17, AS 532 Cougar и Bell-206.
Управлението на полетите там се осъществи под съвместното ръководство на "Победа кула" и "Пловдив кула", съответно на военната и цивилна част на летище Пловдив.
В рамките на планирания ден в 12-та авиационна база в Долна Митрополия, командно-инструкторският състав проведе полети денем в прости метеорологични условия със самолети Pilatus РС-9М, L-39 ZA и ZLIN Z242L.
По традиция, първата задача изпълниха командирите на авиационните формирования.
