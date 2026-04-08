Публичен спор за състоянието на българската армия се разгоря в социалните мрежи между командира на ВВС Николай Русев и бившия министър на отбраната Тодор Тагарев, след като Тагарев публикува обширен анализ на системните проблеми във въоръжените сили.

Тагарев подчертава, че въпреки увеличението на заплатите през последните години, "няма индикации проблемът да бъде решен по този начин“, като дава пример с минималното намаляване на недостига на личен състав. По думите му, както доброволният, така и мобилизационният резерв остават в критично състояние, а страната е изправена пред риск "съвсем скоро практически да няма подлежащи на мобилизация граждани с военна подготовка и по-млади от 50 години“.

В анализа си Тагарев критикува и темповете на модернизация, като посочва забавяния при ключови проекти и липса на ефективно управление. Той отбелязва, че договори се отлагат или изпълняват със закъснение, а в същото време средства се пренасочват към инфраструктурни дейности. По отношение на бойната авиация, бившият министър е особено критичен, заявявайки, че продължаващите инвестиции в МиГ-29 означават поддържане на "морално и физически остаряла техника, която само ‘яде’ човешки и финансов ресурс“, вместо да се ускори усвояването на F-16 Fighting Falcon.

Остра реакция срещу тези твърдения дойде от Николай Русев, който в своя публикация директно атакува както съдържанието, така и автора на анализа.

"Много повърхностни, бре! Много услужливи!“, пише той, поставяйки под съмнение достоверността на изложеното и добавяйки, че при прочита се пита "аз бил ли съм очевидец на тези събития или не“.

"Ти така и не разбра (не ти изнася), че си вреден не само за армията ни! Както и не разбра, че точно сега МиГ-29 измива срама и от твоето лице!", казва Русев.

Русев обвинява Тагарев, че игнорира собственото си участие в решения, довели до проблемите в армията, като заявява, че "всичките сериозни "хубавини", които ни се случиха, бяха все с твое участие“.

По отношение на авиацията Русев защитава противоположна теза, като подчертава, че "няма стари и нови самолети, а изправни и неизправни“, и изтъква, че в други държави се експлоатира значително по-стара техника. Той дори стига по-далеч, заявявайки, че именно МиГ-29 "измива срама“ в настоящата ситуация. В същото време отправя директна лична критика към Тагарев с думите: "А F-16 въобще не го коментирай! Там си пълен лаик! Нито знаеш, нито разбираш!“.