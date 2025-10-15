Шофьор от градския транспорт на Пловдив към пътник: Нали си знаеш - после билетчето се връща при мен

© Plovdiv24.bg За пореден път пътници на градския транспорт в Пловдив се сблъскаха с грубо поведение и нарушения от страна на шофьори. Днес, при пътуване с автобус по линия 18, един от шофьорите, който изпълнява и функцията на кондуктор, бе засечен да препродава билети на пътниците.



Според свидетел на случилото се, шофьорът е казвал на почти всеки пътник при закупуване на билет:



"Нали си знаеш, после билетчето се връща при мен“. Това предизвика възмущение сред пътниците, които определят поведението като нагло и безочливо.



"Като пловдивчанин ми е срам от това подобие на градски транспорт. Мръсни автобуси на по 20 години, нацупени кондуктори, нередовни линии и своеволия от страна на шофьорите – това не е нормално за втория по големина град в България“, коментира свидетелят.



Проблемите в градския транспорт на Пловдив са хронични и многократно сигнализирани от гражданите. Въпреки това, според пътниците, община Пловдив и частните превозваи не предприемат ефективни мерки, за да подобрят състоянието на услугата.



Случаят с автобус 18 подчертава липсата на контрол и дисциплина в системата на градския транспорт. Гражданите питат: "До кога ще търпим това положение и кога ще спре практиката с препродажбата на билети?“