ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Шофьор от градския транспорт на Пловдив към пътник: Нали си знаеш - после билетчето се връща при мен
Според свидетел на случилото се, шофьорът е казвал на почти всеки пътник при закупуване на билет:
"Нали си знаеш, после билетчето се връща при мен“. Това предизвика възмущение сред пътниците, които определят поведението като нагло и безочливо.
"Като пловдивчанин ми е срам от това подобие на градски транспорт. Мръсни автобуси на по 20 години, нацупени кондуктори, нередовни линии и своеволия от страна на шофьорите – това не е нормално за втория по големина град в България“, коментира свидетелят.
Проблемите в градския транспорт на Пловдив са хронични и многократно сигнализирани от гражданите. Въпреки това, според пътниците, община Пловдив и частните превозваи не предприемат ефективни мерки, за да подобрят състоянието на услугата.
Случаят с автобус 18 подчертава липсата на контрол и дисциплина в системата на градския транспорт. Гражданите питат: "До кога ще търпим това положение и кога ще спре практиката с препродажбата на билети?“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1169
|предишна страница [ 1/195 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
МУ–Пловдив отбеляза 80 години от създаването си в присъствието на...
18:34 / 15.10.2025
Румен Радев от Пловдив: Това е евтин политически театър
17:17 / 15.10.2025
Медицинският университет в Пловдив показа супермодерна апаратура
17:09 / 15.10.2025
Повдигнаха обвинения на арестуваните с наркотици служители на Дра...
16:45 / 15.10.2025
Шефката на РУО Пловдив с емоционален пост след кончината на Петя ...
15:48 / 15.10.2025
Порязаха кмета за 10-годишния срок за новите превозвачи
16:03 / 15.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
Братята Васил и Георги Илиеви отново популярни
21:08 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS