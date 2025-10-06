ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Доброволци от Пловдив с бърза реакция в помощ на Елените след наводнението
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 18:25Коментари (0)41
©
виж галерията
Доброволното формирование "Пловдив 112“, съвместно с представители на "Спасителен клуб за бъдеще – Пловдив“, се включи активно в дейностите по овладяване на последиците от опустошителното наводнение, което засегна района на Елените през изминалата седмица.

Още в събота, по разпореждане на кмета Костадин Димитров, бе сформиран специализиран екип от доброволци към формирование "Пловдив 112“, който незабавно бе изпратен на място, за да окаже съдействие на местните власти и населението. Доброволците се включиха в ключови дейности по отводняване, разчистване на засегнати терени и оказване на навременна помощ на пострадалите.

Екипите от Пловдив съдействаха в едни от най-сериозно пострадалите зони, където водата беше нанесла значителни щети по домове, инфраструктура и частна собственост. Благодарение на тяхната бърза реакция и добра подготовка беше възможно бързо възстановяване на проходимостта и осигуряване на базова помощ на нуждаещите се.


Още по темата: общо новини по темата: 99
06.10.2025 »
06.10.2025 »
06.10.2025 »
06.10.2025 »
06.10.2025 »
06.10.2025 »
предишна страница [ 1/17 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
България показва изкуството на винения туризъм пред света – в Пло...
15:56 / 06.10.2025
Пловдивчанка: Децата ни вече не дишат въздух, а прах от всичките ...
15:46 / 06.10.2025
Министър в Пловдив: Животновъдите вече не искат ваксинация срещу ...
13:32 / 06.10.2025
Продават на търг атрактивен имот на главен път до Пловдив
13:23 / 06.10.2025
Жител на Рогош: Ще чакаме, докато измрем
14:02 / 06.10.2025
В Пловдив очакват много дъжд, кметът събра институциите
11:32 / 06.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
19:37 / 05.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Честито, Ивайло Захариев!
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
10:34 / 05.10.2025
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
21:34 / 04.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Голяма верига предупреди своите клиенти, че спира да дава ваучери срещу връщането на стари дрехи
Голяма верига предупреди своите клиенти, че спира да дава ваучери срещу връщането на стари дрехи
12:51 / 05.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Пловдив ще е домакин на световен форум за вино и гурме
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
Дублиращ отбор на ПФК Локомотив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: