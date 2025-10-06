ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Доброволци от Пловдив с бърза реакция в помощ на Елените след наводнението
Още в събота, по разпореждане на кмета Костадин Димитров, бе сформиран специализиран екип от доброволци към формирование "Пловдив 112“, който незабавно бе изпратен на място, за да окаже съдействие на местните власти и населението. Доброволците се включиха в ключови дейности по отводняване, разчистване на засегнати терени и оказване на навременна помощ на пострадалите.
Екипите от Пловдив съдействаха в едни от най-сериозно пострадалите зони, където водата беше нанесла значителни щети по домове, инфраструктура и частна собственост. Благодарение на тяхната бърза реакция и добра подготовка беше възможно бързо възстановяване на проходимостта и осигуряване на базова помощ на нуждаещите се.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 99
|предишна страница [ 1/17 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
България показва изкуството на винения туризъм пред света – в Пло...
15:56 / 06.10.2025
Пловдивчанка: Децата ни вече не дишат въздух, а прах от всичките ...
15:46 / 06.10.2025
Министър в Пловдив: Животновъдите вече не искат ваксинация срещу ...
13:32 / 06.10.2025
Продават на търг атрактивен имот на главен път до Пловдив
13:23 / 06.10.2025
Жител на Рогош: Ще чакаме, докато измрем
14:02 / 06.10.2025
В Пловдив очакват много дъжд, кметът събра институциите
11:32 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS