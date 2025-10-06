© виж галерията Доброволното формирование "Пловдив 112“, съвместно с представители на "Спасителен клуб за бъдеще – Пловдив“, се включи активно в дейностите по овладяване на последиците от опустошителното наводнение, което засегна района на Елените през изминалата седмица.



Още в събота, по разпореждане на кмета Костадин Димитров, бе сформиран специализиран екип от доброволци към формирование "Пловдив 112“, който незабавно бе изпратен на място, за да окаже съдействие на местните власти и населението. Доброволците се включиха в ключови дейности по отводняване, разчистване на засегнати терени и оказване на навременна помощ на пострадалите.



Екипите от Пловдив съдействаха в едни от най-сериозно пострадалите зони, където водата беше нанесла значителни щети по домове, инфраструктура и частна собственост. Благодарение на тяхната бърза реакция и добра подготовка беше възможно бързо възстановяване на проходимостта и осигуряване на базова помощ на нуждаещите се.