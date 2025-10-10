ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Три са засегнатите апартамента от големия пожар в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:14Коментари (0)2585
©
виж галерията
Община Пловдив е в готовност да подкрепи пострадалите от пожара в район "Източен". Това съобшиха от пресцентъра на администрацията. Заместник-кметът на Община Пловдив Иван Стоянов и кметът на район "Източен“ Емил Русинов са на мястото на инцидента на улица "Зефир“ 6, където в късния следобед днес възникна пожар в апартамент на последния етаж в жилищен блок в близост до парк "Каменица“. Plovdiv24.bg първи съобщи за инцидента.

По първоначални данни от огъня са засегнати три апартамента. Заместник-кметът Стоянов предложи на пострадалите семейства съдействие от общината – временно настаняване, помощ при разчистването и др.

"Хората са уплашени, но за щастие няма пострадали. Тази вечер те ще бъдат при свои близки“, заяви Иван Стоянов.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров е в постоянна връзка с районната администрация и службите. Той увери, че Община Пловдив е готова да окаже на пострадалите необходима помощ. Кметът благодари на екипите на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ за бързата и професионална реакция.



Още по темата: общо новини по темата: 2
10.10.2025 4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
10.10.2025 Голям пожар в жилищен блок в Пловдив!






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Еротичната афера от Пловдив придобива чудовищни размери
17:37 / 10.10.2025
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жили...
17:00 / 10.10.2025
Голям пожар в жилищен блок в Пловдив!
16:43 / 10.10.2025
Областният управител на Пловдив инспектира поречието на Стряма за...
16:17 / 10.10.2025
С белезници докараха в съда в Пловдив арестуваните за измами на е...
14:42 / 10.10.2025
Говорят свидетели на катастрофата, при която на централен булевар...
14:22 / 10.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
13:20 / 08.10.2025
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
14:44 / 08.10.2025
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
19:50 / 08.10.2025
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
09:39 / 08.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Гори жилищен блок в Пловдив
Боклуците в София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: