Община Пловдив е в готовност да подкрепи пострадалите от пожара в район "Източен". Това съобшиха от пресцентъра на администрацията. Заместник-кметът на Община Пловдив Иван Стоянов и кметът на район "Източен" Емил Русинов са на мястото на инцидента на улица "Зефир" 6, където в късния следобед днес възникна пожар в апартамент на последния етаж в жилищен блок в близост до парк "Каменица". Plovdiv24.bg първи съобщи за инцидента.



По първоначални данни от огъня са засегнати три апартамента. Заместник-кметът Стоянов предложи на пострадалите семейства съдействие от общината – временно настаняване, помощ при разчистването и др.



"Хората са уплашени, но за щастие няма пострадали. Тази вечер те ще бъдат при свои близки“, заяви Иван Стоянов.



Кметът на Пловдив Костадин Димитров е в постоянна връзка с районната администрация и службите. Той увери, че Община Пловдив е готова да окаже на пострадалите необходима помощ. Кметът благодари на екипите на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ за бързата и професионална реакция.



