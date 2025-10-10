ЗАРЕЖДАНЕ...
|Три са засегнатите апартамента от големия пожар в Пловдив
По първоначални данни от огъня са засегнати три апартамента. Заместник-кметът Стоянов предложи на пострадалите семейства съдействие от общината – временно настаняване, помощ при разчистването и др.
"Хората са уплашени, но за щастие няма пострадали. Тази вечер те ще бъдат при свои близки“, заяви Иван Стоянов.
Кметът на Пловдив Костадин Димитров е в постоянна връзка с районната администрация и службите. Той увери, че Община Пловдив е готова да окаже на пострадалите необходима помощ. Кметът благодари на екипите на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ за бързата и професионална реакция.
