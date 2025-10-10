© Plovdiv24.bg Голям пожар гори в жилищен блок в центъра на Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Блокът е разположен близо до стадион "Христо Ботев" и по-конкретно на улица "Зефир".



Горят апартаменти от горните етажи и част от покрива. В непосредствена близост до пожара се намира и оживеният парк "Каменица".



