|Голям пожар в жилищен блок в Пловдив!
Блокът е разположен близо до стадион "Христо Ботев" и по-конкретно на улица "Зефир".
Горят апартаменти от горните етажи и част от покрива. В непосредствена близост до пожара се намира и оживеният парк "Каменица".
