Пожар в апартамент на последния етаж в блока над ресторант "Ривиера" вдигна на крак четири екипа на пожарната, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Сигналът за излизащи пламъци от подпокривното пространство в блока на улица "Зефир" 6 е подаден на телефон 112 в 16,23 часа, уточниха за медията ни от пресцентъра на пловдивската пожарна.



На място има и линейка заради опасения, че в жилището има хора.



