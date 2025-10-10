ЗАРЕЖДАНЕ...
|4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
Сигналът за излизащи пламъци от подпокривното пространство в блока на улица "Зефир" 6 е подаден на телефон 112 в 16,23 часа, уточниха за медията ни от пресцентъра на пловдивската пожарна.
На място има и линейка заради опасения, че в жилището има хора.
