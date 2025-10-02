ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Много добра новина за 15 пловдивски села
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:13Коментари (0)1605
©
Община Калояново стартира дейности по Проект: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в населените места на община Калояново“, съобщи кметът Младен Кичев. Проектът се финансира по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Общата стойност на проекта е 1 974 073.00 лв., от които европейското финансиране е 1 661 965.00 лв. , а националното съфинансиране е в размер на 312 108.00 лв.

Проектното предложение предвижда технологично обновление и модернизация на системите за външно изкуствено осветление във всичките 15 населени места на община Калояново. Настоящата осветителна система е енергийно неефективна, като монтираните до 2018 г. LED осветители са загубили над 50% от светлинната си ефективност и не отговарят на стандарта БДС EN 13201:2016. Изпълнението на проекта ще доведе до 90.8% спестяване на първична енергия.

Предвижда се изпълнението на следните мерки:

Цялостна подмяна на осветителните тела и конзоли. Ще бъдат демонтирани съществуващите неефективни и частично неработещи осветители и на тяхно място ще бъдат монтирани нови, високо ефективни осветителни тела, отговарящи на съвременните стандарти.

Изграждане на система за управление и мониторинг също е част от проекта. Ще бъдат монтирани нови часовници за управление, нови електрически табла и ще се инсталира софтуер за управление и контрол на системата за външно изкуствено осветление. Това ще позволи гъвкаво управление и допълнително оптимизиране на разходите за електроенергия, обясни още кметът.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Нови подробности за обира край Пловдив
07:55 / 01.10.2025
Брутален грабеж в Пловдивско: Мъж насочи пистолет в игрална зала,...
17:14 / 30.09.2025
Собственик на заведение до Бачковския манастир: Игуменът нарежда ...
14:26 / 30.09.2025
Известна ферма за патици отново е обявена за разпродажба, искат 3...
13:19 / 28.09.2025
Апетитен имот с няколко сгради отива за продан
08:34 / 28.09.2025
Протест блокира движението
07:20 / 28.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
15:56 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Завръща се
Завръща се
21:49 / 30.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ДЮШ на ПФК Локомотив (Пд)
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зелен преход
Дублиращ отбор на ПФК Локомотив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: