Много добра новина за 15 пловдивски села

© Община Калояново стартира дейности по Проект: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в населените места на община Калояново“, съобщи кметът Младен Кичев. Проектът се финансира по Национален план за възстановяване и устойчивост.



Общата стойност на проекта е 1 974 073.00 лв., от които европейското финансиране е 1 661 965.00 лв. , а националното съфинансиране е в размер на 312 108.00 лв.



Проектното предложение предвижда технологично обновление и модернизация на системите за външно изкуствено осветление във всичките 15 населени места на община Калояново. Настоящата осветителна система е енергийно неефективна, като монтираните до 2018 г. LED осветители са загубили над 50% от светлинната си ефективност и не отговарят на стандарта БДС EN 13201:2016. Изпълнението на проекта ще доведе до 90.8% спестяване на първична енергия.



Предвижда се изпълнението на следните мерки:



Цялостна подмяна на осветителните тела и конзоли. Ще бъдат демонтирани съществуващите неефективни и частично неработещи осветители и на тяхно място ще бъдат монтирани нови, високо ефективни осветителни тела, отговарящи на съвременните стандарти.



Изграждане на система за управление и мониторинг също е част от проекта. Ще бъдат монтирани нови часовници за управление, нови електрически табла и ще се инсталира софтуер за управление и контрол на системата за външно изкуствено осветление. Това ще позволи гъвкаво управление и допълнително оптимизиране на разходите за електроенергия, обясни още кметът.