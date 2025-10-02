ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Много добра новина за 15 пловдивски села
Общата стойност на проекта е 1 974 073.00 лв., от които европейското финансиране е 1 661 965.00 лв. , а националното съфинансиране е в размер на 312 108.00 лв.
Проектното предложение предвижда технологично обновление и модернизация на системите за външно изкуствено осветление във всичките 15 населени места на община Калояново. Настоящата осветителна система е енергийно неефективна, като монтираните до 2018 г. LED осветители са загубили над 50% от светлинната си ефективност и не отговарят на стандарта БДС EN 13201:2016. Изпълнението на проекта ще доведе до 90.8% спестяване на първична енергия.
Предвижда се изпълнението на следните мерки:
Цялостна подмяна на осветителните тела и конзоли. Ще бъдат демонтирани съществуващите неефективни и частично неработещи осветители и на тяхно място ще бъдат монтирани нови, високо ефективни осветителни тела, отговарящи на съвременните стандарти.
Изграждане на система за управление и мониторинг също е част от проекта. Ще бъдат монтирани нови часовници за управление, нови електрически табла и ще се инсталира софтуер за управление и контрол на системата за външно изкуствено осветление. Това ще позволи гъвкаво управление и допълнително оптимизиране на разходите за електроенергия, обясни още кметът.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Нови подробности за обира край Пловдив
07:55 / 01.10.2025
Брутален грабеж в Пловдивско: Мъж насочи пистолет в игрална зала,...
17:14 / 30.09.2025
Собственик на заведение до Бачковския манастир: Игуменът нарежда ...
14:26 / 30.09.2025
Известна ферма за патици отново е обявена за разпродажба, искат 3...
13:19 / 28.09.2025
Апетитен имот с няколко сгради отива за продан
08:34 / 28.09.2025
Протест блокира движението
07:20 / 28.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Завръща се
21:49 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS