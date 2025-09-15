ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (10) | Вчера (8)
Футболисти на Ботев зарадваха първолаци в 4 училища
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:31
©
ПФК Ботев Пловдив се включи в първия учебен ден на четири пловдивски училища. Футболистите на най-стария български клуб зарадваха малчуганите и техните учители, похвалиха се от клуба.

Играчите от представителния отбор бяха подготвили множество подаръци за първолаците, които посрещнаха с бурни аплодисменти и овации своите любимци.

От “жълто-черния" клуб пожелаха на децата успешна учебна година и сбъдване на техните мечти.
Зарадваха ги и с последното място в класирането. Дънни риби хахахахахаха
