© виж галерията ПФК Ботев Пловдив се включи в първия учебен ден на четири пловдивски училища. Футболистите на най-стария български клуб зарадваха малчуганите и техните учители, похвалиха се от клуба.



Играчите от представителния отбор бяха подготвили множество подаръци за първолаците, които посрещнаха с бурни аплодисменти и овации своите любимци.



От “жълто-черния" клуб пожелаха на децата успешна учебна година и сбъдване на техните мечти.