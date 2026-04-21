50-годишен мъж е задържан като заподозрян в извършване на убийство в пловдивския район "Тракия". Той е признал пред полицията, че е разчленил трупа, чиито останки бяха намерени в контейнер между блок 27 и 28. От полицията коментираха за Plovdiv24.bg, че е установен извършител, но подробности ще бъдат обявени на по-късен етап.

Малко след 8 часа сутринта бус с надпис "Криминалистичната лаборатория" пристигна пред блок близо до мястото, където бяха намерени останките. В апартамента на заподозрения в жестокото престъпление са открити останалите части от тялото и сега предстои да се установи самоличността на жертвата. Мотив за убийството не е известен към настоящия момент.

Хронология

На 8 април т.г. клошар откри части от човешко тяло в черни найлонови пликове в контейнер за битови отпадъци в район "Тракия" между блок 27 и 28. Човекът казал за зловещата находка на продавачите в близкия магазин. Минути по-късно цялата улица "Георги Данчов", която води към парк "Лаута", бе отцепена за пешеходци и леки автомобили.

На място бяха директорът старши комисар Васил Костадинов и началникът на Пето РУ главен инспектор Николай Кирков, както и заместник окръжният прокурор Чавдар Грошев. По-късно от полицията официално съобщиха, че се разследва тежко криминално престъпление.