Първи подробности излязоха за зловещата находка в контейнер в пловдивския район "Тракия". Оказва се, че тялото на неизвестен към момента мъж е било разчленено и е сложено в няколко найлонови чувала, научи Plovdiv24.bg от свои източници.

Останките са намерени в контейнер за битови отпадъци между блок 27 и 28. Улица "Георги Данчов", която води към парк "Лаута" е отцепена и полицаите не пускат пешеходци и леки автомобили. Криминалисти изследват голям периметър около контейнерите, в които са открити чувалите с човешки останки. Към момента няма информация за самоличността на убития. Знае се, че на разчленения труп е попаднал клошар.

На мястото все още са директорът на ОД на МВР старши комисар Васил Костадинов и началникът на V РУ главен инспектор Николай Кирков, а заместник-окръжният прокурор Чавдар Грошев и кметът на "Тракия" Георги Гатев вече се оттеглиха.

От пресцентъра на пловдивската полиция съобщиха за медията ни, че сигналът за човешките останки е постъпил около обяд.