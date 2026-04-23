Мартин Родов е арестуваният за случая с разчленения труп на мъж, който бе намерен преди дни в контейнер за боклуци в града под тепетата. Задържаният е на 22 години, със средно образование. Днес той бе доведен в съда с белезници и вериги и под засилена охрана, предава Plovdiv24.bg.

Какво каза защитникът на обвиняемия адвокат Димитрина Учкунова

Няма медицински документи за психически заболявания, но е имал психологически проблеми. Приемал е една група лекарства. Не е бил жертва на някакъв краен домашен тормоз от страна на баща му. До последно е работил, дори след предполагаемата дата на извършване на престъплението. В края на февруари се е завърнал от Германия, защото е нямал средства да продължи образованието си, където е учил приложна биология.

Майка му отказва да комуникира с него, което за мен е неразбираемо, понеже каквото и да е направило детето ти, ти трябва да го подкрепиш. И преди не са имали добри взаимоотношения - жената просто има други приоритети в живота си. Той няма братя и сестри, има една баба в Лос Анджелис, с която не поддържа връзка и един дядо.

Родителите му са разведени отдавна. Първо е живял при майка си, но после при баща си, като е бил по-близък именно с баща си, който е проявявал повече грижа към него, но общо взето не е получавал достатъчно внимание от родителите си.

Никой не знае къде точно живее майката, тя го пази в тайна. Престъплението е много тежко, назначените експертизи ще дадат отговор. Мартин не е пиел редовно, докато баща му е употребявал алкохол всекидневно, литър и половина водка и е пиел всеки ден от сутрин до вечер. Сигурно е бил в депресия, защото е бил съкратен от работа