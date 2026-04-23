Мартин Родов е арестуваният за жестокото убийство в Пловдив, предава репортер на Plovdiv24.bg от съдебната зала. Става дума за случая с разчленения труп на мъж, който бе намерен преди дни в контейнер за боклуци в града под тепетата. Задържаният е на 22 години, със средно образование. Днес той бе доведен в съда с белезници и вериги и под засилена охрана.
Преди ареста е работил в пицария, откъдето е бил освободен. Днес магистратите трябва да решат дали да го оставят за постоянно в ареста. Адвокат Димитрина Учкунова поиска делото да се гледа при закрити врати - заради шокиращите обстоятелства около деянието, както и да не се изнасят лични данни.
Прокурор Росен Каменов се противопостави, но съдът прие искането с аргумент, че делото е от онези производства, които влияят на нравствеността, касае отношения между баща и син и че интимни отношения могат да станат известни.
Случаят
Пловдивските криминалисти и Окръжна прокуратура съобщиха вчера, че са разкрили извършителя на едно от най-зловещите престъпления в града през последните години. 22-годишният Родов е привлечен като обвиняем за умишленото убийство на своя 53-годишен баща. Трагедията се е разиграла в малък апартамент в ж.р. "Тракия“, а мотивът за престъплението се оказал битов конфликт, ескалирал след употреба на алкохол. Случаят излезе наяве, след като клошар откри части от човешко тяло на 8 април.
Спор за дистанционното и фаталният край
Разследването установява, че в края на март 2026 г. между бащата и сина, които живеели заедно, избухнал пореден скандал. Бащата, който редовно употребявал алкохол, провокирал сина си с обиди и упреци за издръжката му по време на следването му в Германия. Във фаталната нощ, след изпит солиден обем алкохол и от двамата, конфликтът пламнал заради дистанционното на телевизора.
В изблик на ярост 22-годишният младеж грабнал кухненски нож и пробол баща си в шията. Вместо да потърси помощ, М.Р. оставил баща си да издъхне, след което в продължение на дни изхвърлял части от тялото в найлонови чували в контейнери за смет близо до блока.
Самопризнания и разследване
Към 22 април 2026 г. М.Р. е направил пълни самопризнания. Той е бил установен вчера от служители на "Криминална полиция“. Окръжният прокурор Ваня Христева поясни, че вече са назначени множество експертизи, включително ДНК и съдебнопсихиатрична, за да се установи пълната картина на престъплението и психическото състояние на обвиняемия.
Правни последици
Младежът е задържан за 72 часа, като прокуратурата ще настоява за най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража“. Според Наказателния кодекс за убийство на родител (чл. 116) законът предвижда лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
