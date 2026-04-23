Мартин Родов е арестуваният за случая с разчленения труп на мъж, който бе намерен преди дни в контейнер за боклуци в града под тепетата. Задържаният е на 22 години, със средно образование. Днес той бе доведен в съда с белезници и вериги и под засилена охрана, предава Plovdiv24.bg.

Говори прокурор Росен Каменов

И двамата са пили водка във въпросния ден. Обвиняемият днес сам пожела да бъде оставен в ареста. Твърди, че това е най-добре за него, понеже няма близки, няма приятели, не е водил активен социален живот.

Направил е самопризнания, но си има своя собствена версия за случилото се. Половината части на тялото не са намерени - главата и ръцете все още не са открити, но разследващите ги търсят и към момента. Осем дни постепенно по малко е изхвърлял другите части на тялото. Механизмът на извършване на престъплението е като от филм на ужасите.