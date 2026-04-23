Мартин Родов остава в ареста. 22-годишният младеж бе арестуван за случая с разчленения труп на мъж, който бе намерен преди дни в контейнер за боклуци в Пловдив, предава Plovdiv24.bg.

Мотивите на съда

Обвиняемият е дал подробни и точни обяснения, подкрепени от намерените доказателства. Назначените експертизи трябва да установят с точност самоличността на лицето, чиито трупни останки са намерени, оръжието и механизмът на престъплението.

Родов е предприел действия за прикриване на деянието, тоест той е лице с повишена степен на опасност, което може да извърши друго престъпление. Съществува реална опасност да се укрие - заради действията му по прикриване на престъплението. Липсва постоянна трудова ангажираност, намерен е на адрес, на който не е регистриран. Висока обществена опасност на деянието и обществено безпокойство. Затова съдът уважава искането за най-тежка мярка и го оставя в ареста.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок. В случай, че има такова, делото е насрочено за 30 април от 10,00 часа.

За Plovdiv24.bg обаче адвокат Димитрина Учкунова каза, че няма да обжалват, тъй като “имат обективен поглед върху нещата".