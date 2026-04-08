"Ще бъдем отговорни. Ще дадем информация на по-късен етап. Нека оставим сега разследващите да си свършат работата" - това каза пред репортер на Plovdiv24.bg директорът на пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов.

Полицейският шеф вече няколко часа е на мястото, където беше открит разчленен труп. Заедно с него е и началникът на Пето РУ главен инспектор Николай Кирков. По-рано там бяха заместник-окръжният прокурор Чавдар Грошев и кметът на "Тракия" Георги Гатев.

Припомняме, че сигналът за човешки останки е постъпил в полицията около обяд. Според. Тяло на мъж е било нарязано и е сложено в няколко найлонови чувала. Останките са намерени в контейнер за битови отпадъци между блок 27 и 28. Улица "Георги Данчов", която води към парк "Лаута", е отцепена и полицаите не пускат пешеходци и леки автомобили. Криминалисти изследват голям периметър около контейнерите, в които са открити чувалите с човешки останки. Към момента няма информация за самоличността на убития.

На разчленения труп е попаднал клошар, който ровел в контейнерите за находки. Видял черни чували, в които били сложени различни части от човешкото тяло. В единия имало крайници, в другите били главата и торса.