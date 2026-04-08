Сигналът за намерен чувал с части от човешко тяло край контейнер за битови отпадъци в жк "Тракия“ е получен днес малко след 13:00 часа на телефон 112.

На мястото незабавно е изпратена оперативна група от Пето РУ, както и екипи на отделите "Криминална полиция“, "Разследване“ и сектор "Базова научно-техническа лаборатория“. Местопрестъплението е запазено и е извършен оглед.

По случая е образувано досъдебно производство, като се предприемат активни действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около инцидента.

Действията се осъществяват под надзора на Окръжна прокуратура. От МВР-Пловдив уточняват, че разследването е в начален етап и допълнителна информация ще бъде предоставена своевременно.

"Разследва се тежко криминално престъпление. Ще бъдем отговорни. Ще дадем по-пълна информация на по-късен етап. Нека оставим сега разследващите да си свършат работата", каза пред репортер на Plovdiv24.bg директорът на пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов.

Останките са намерени в контейнер за битови отпадъци между блок 27 и 28 на улица "Георги Данчов". На разчленения труп е попаднал клошар, който ровел в боклука за находки. Видял черни чували, в които били сложени различни части от човешкото тяло. В единия имало крайници, в другите били главата и торса.