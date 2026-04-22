Община Пловдив няма правомощия по Закона за устройство на територията (ЗУТ) да спира строежи. Сезирана е прокуратурата, която извършва проверка на строителството на жилищна кооперация в непосредствена близост до брега на река Марица. Единствено съдът може да спре строеж. Това коментираха за Plovdiv24.bg от общинската администрация по повод новото недоволство на граждани.

Живущите в съседния комплекс "Марица гардънс" искат повече прозрачност и съдебен контрол върху строителството в зона с риск от наводнения и в близост до реката. Обявиха, че утре ще блокират кръстовището на бул. "България“ и ул. "Динко Дерменджиев“ между 18 и 19 часа, заради липсата на реакция от институциите и създаденото усещане, че проблемът се неглижира.

Казусът

В началото на годината жители на "Марица гардънс" алармираха за предстоящ строеж непосредствено върху дигата на река Марица. Настояха медиите да изискат от Община Пловдив, Басейнова дирекция, РИОСВ и и други компетентни институции документи, с които е разрешено изграждането на бъдещия комплекс. По думите на гражданите, имотът попада в зона с висок риск от наводнения и в биокоридор по смисъла на екологичното законодателство и устройствени планове.

ДНСК направи проерка на гражданския сигнал след което го препрати към кмета на Пловдив за извършване на проверка относно спазването на съгласувателните процедури със специализираните контролни органи. От своя страна градоначалникът сезира прокуратурата, спря строежа и с това отне правомощията на главния архитект на район "Северен". Междувременно РДНСК излезе със становище, че строежът до река Марица е напълно законен.