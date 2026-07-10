Гражданските сдружения "Коматевци за Коматево", "Моето село Марково" и "Спаси Пловдив" официално поискаха да бъдат включени в работната група за Околовръстното шосе. Като свои представители са упълномощили кметицата на Марково Десислава Терзиева и председателят на "Спаси Пловдив" Асен Костов, предава Plovdiv24.bg.

Организациите са легитимни представители на организираното гражданско общество и волята на над 9 000 (девет хиляди) граждани, подкрепили с подписите си инициатива за премахване на мантинелите по съществуващия участък на обходния път. В писмото до министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, областния управител Георги Янев и кмета на Пловдив Костадин Димитров се настоява в работната група задължително да бъдат включени двамата упълномощени представители на сдруженията.

Предвид огромния обществен интерес, мащаба на гражданската подкрепа и принципите на прозрачност и добро управление, настояваме упълномощени представители на нашите сдружения да бъдат задължително включени в работната група, която ще движи всички казуси около реализацията на проекта за 14-километровия участък от Околовръстния път на гр. Пловдив (Републикански път П-86). Всяко решение, взето без участието на толкова голяма общност, би било лишено от обществена легитимност - се казва в писмото до министър Шишков.

Гражданските организации са готови да вдигнат населението на масов протест, ако до септември мантинелите не се премахнат.

Какво е свършено до момента

Специализирана междуведомствена работна група ще координира изграждането на Околовръстния път на Пловдив. Областният управител Георги Янев пое ангажимент да оглави работната група на среща с представители на пловдивския бизнес, за да се реализира в пълнота външния ринг. На същата среща депутатът Владимир Николов съобщи за намерението на АПИ да се сложат разделителни колчета по осовата линия на съществуващото трасе на обходния път.