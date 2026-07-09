През следващата седмица се очаква да бъде публикувана обществената поръчка свързана с обзавеждането на детска градина "Светлина" в район "Южен", съобщиха от пресцентъра на община Пловдив. Ремонтът на градината е завършен, но все още липсва обзавеждането.

От администрацията на града не могат да се ангажират със срок кога детското заведение ще бъде пуснато в експлоатация. Процедурите изискват време и е възможно да изникнат непредвидени забавяния. 

През миналия месец притеснени родители се свързана с редакцията на Plovdiv24.bg, за да разберат докъде е стигнал проекта.

Новата сграда беше представяна като модерна, безопасна и по-добра среда за нашите деца. Тя трябваше да осигури на децата условията, които заслужават, но към днешна дата продължава да стои затворена без ясна информация кога ще започне да функционира. Особено тревожен е фактът, че дворът на новата детска градина, оборудван с нови детски съоръжения, вече започва да изглежда занемарен, въпреки че все още не е бил използван от нито едно дете. Вместо смях и игри, виждаме празен двор и заключена сграда.
споделиха от родителите пред нас.