През следващата седмица се очаква да бъде публикувана обществената поръчка свързана с обзавеждането на детска градина "Светлина" в район "Южен", съобщиха от пресцентъра на община Пловдив. Ремонтът на градината е завършен, но все още липсва обзавеждането.

От администрацията на града не могат да се ангажират със срок кога детското заведение ще бъде пуснато в експлоатация. Процедурите изискват време и е възможно да изникнат непредвидени забавяния.

През миналия месец притеснени родители се свързана с редакцията на Plovdiv24.bg, за да разберат докъде е стигнал проекта.