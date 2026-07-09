Пловдивският апелативен съд измени мерките за неотклонение на четирима мъже, обвинени за участие в организирана престъпна група за укриване на данъци, от "задържане под стража“ в парична гаранция от по 50 000 евро за всеки един от тях съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на съда. Промяната идва след преценка на събраните до момента доказателства по мащабното разследване.

Обвинения за ОПГ и финансови престъпления

Срещу лицата Щ. Щ., С. Г., Б. И. и С. А. е повдигнато обвинение за това, че от лятото на 2024 г. до юли 2026 г. в град Пловдив са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел за укриване на данъци и пране на пари. С. А. е привлечен към наказателна отговорност и в качеството си на организатор и ръководител на сдружението, както и за извършване на финансови операции и сделки с имущество, моторни превозни средства, инвестиционно злато и сребро, придобити чрез тежко умишлено престъпление. Неговите съучастници Б. И. и Щ. Щ. също предстои да отговарят пред закона за изпиране на пари.

Мотиви на съда за изменение на мерките

Апелативният съд прие, че събраните материали позволяват да се направи обосновано предположение за съпричастността на четиримата мъже към престъпленията. Магистратите обаче отчетоха, че всеки от тях притежава постоянен адрес, семейство, трудова ангажираност и уседналост, поради което липсва реална опасност да се укрие. Съдебният състав определи като силно преувеличена заключението на Окръжния съд, че при по-лека мярка лицата могат да повлияят на свидетели и на разследването. Тъй като данъчните документи на фирмите и информацията за наетите служители се съхраняват в държавни регистри, рискът от манипулация на доказателствата беше обявен за изцяло хипотетичен.

Определяне на размера на паричните гаранции

Въз основа на тези доводи съдът прецени, че най-адекватната мярка в случая е определянето на парична гаранция от 50 000 евро за всеки един от четиримата задържани. Този размер е съобразен със степента на съпричастност към престъпленията, риска от възпрепятстване на разследването, предмета на самото престъпление и личните доходи на обвиняемите. Настоящото определение на Пловдивския апелативен съд е окончателно и не подлежи на последващо обжалване.