Пловдив ще разполага с бюджет от около 360 милиона евро, от които 225 млн. държавна субсидия и 133 млн. приходи от местни данъци и такси. Това показват разчетите след публикуването на проекта за държавен бюджет и прогнозата на местната администрация. С получените пари ще се финансират най-необходимите дейности, като излишните харчове са отрязани, предава Plovdiv24.bg.

Проектобюджетът определя стойностните показатели на общините за делегираните от държавата дейности. За Пловдив е планирано за общинска администрация сумата да е в размер на 216 840 900 евро, в т. ч. за кметове и кметски наместници 14 124 800 €, за служители в общинската администрация 289 700 €. В сектор "отбрана и сигурност" сумата е 13 835 100 €, образование - 1 286 800 €, здравеопазване - 151 748 600 €, социални услуги - 15 297 000 €, култура - 27 909 500 €, икономически дейности и услуги - 6 474 200 €.

Програмата за финансиране на проекти на общините, включително за Пловдив, е силно редуцирана. Чрез МРРБ ще продължи изпълнението на дейностите за подобряване енергийната ефективност на 48 многофамилни жилищни сгради на територията на Пловдив още пет общини - Столична община, Добрич, Каварна, Хасково, Тутракан. Сумата за 2026 г. е в размер на 17 438 900 €, а за 2027 - още 3 213 400 €.

За довършването на стадионите "Христо Ботев" и "Локомотив" държавата ще даде съответно 13 и 9,6 милиона евро. Предвидени са средства за "Рогошко шосе" и ул. "Леденика", които са в процес на изпълнение, а "Генерал Колев" е завършена. До края на годината трябва да е готова реконструкцията на кино "Космос", която се извършва по съвместен проект с Габрово. Ще се довършват и тренировъчните зали по баскетбол и волейбол в "Западен". Така се потвърждават думите на областния управител Георги Янев пред Plovdiv24.bg, че ще се прецизира кои проекти да бъдат финансирани.

За светлото бъдеще се отлагат реконструкцията на бул. "Марица север", продължението на бул. "Северен", нов автомобилен мост над река Марица. Изграждането на цялостен околовръстен ринг изобщо не се коментира.

Стадионите в Пловдив

Реконструкцията на стадион "Христо Ботев" (Колежа) достигна Етап 2, който е на стойност близо 6.5 милиона евро. Той обхваща довършителни дейности - съблекални, медийни зони, търговски обекти и музей. Договорът за Етап 2 е подписан още през месец март, но на обекта не се работи. Финансовият благодетел на ПФК "Ботев" Илиян Филипов съобщи, че повече от три месеца община Пловдив бави обявяването на обществена поръчка за избор на строителен надзор.

Реконструкцията на стадион "Локомотив" продължава с изграждането на централната трибуна. Напълно завършени до момента са останалите три трибуни - "Бесика", "Спортклуб" и южната. Строителният план предвижда последната трибуна да бъде официално открита до края на настоящата година. По този начин от втория полусезон "Локомотив“ ще може да играе домакинските си срещи на изцяло ново съоръжение.