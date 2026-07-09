Кметът на пловдивския район "Тракия“ Георги Гатев излезе с категорична позиция в отговор на недоволни граждани в социалните мрежи, които сигнализираха за липса на достатъчно засадени дървета и благоустройство в квартала.
Районният кмет представи конкретни данни за свършеното от началото на мандата му, като подчерта, че презастрояването в района е овладяно, а инвестициите в зелена система и зони за отдих продължават активно.
Зелена трансформация и нови зони за децата
По отношение на зелената система и местата за игри на открито, кметът посочи, че администрацията полага ежедневни усилия:
- Над 300 нови дървета са засадени на територията на "Тракия“, като десетки от тях Гатев е засадил лично.
- 4 нови фитнес площадки на открито за по-големите деца.
- 3 чисто нови детски площадки за малчугани до 12-годишна възраст.
- Десетки реновирани стари пространства за игра
Проблемът с вандализма
Гатев обаче обърна сериозно внимание и на един от най-големите проблеми в района – опазването на общинската собственост.
От районната администрация апелират към гражданите за повече самосъзнание и сигнализиране при прояви на вандализъм, за да могат изградените с общи средства придобивки да се запазят по-дълго време.