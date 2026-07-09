Кметът на пловдивския район "Тракия“ Георги Гатев излезе с категорична позиция в отговор на недоволни граждани в социалните мрежи, които сигнализираха за липса на достатъчно засадени дървета и благоустройство в квартала.

Районният кмет представи конкретни данни за свършеното от началото на мандата му, като подчерта, че презастрояването в района е овладяно, а инвестициите в зелена система и зони за отдих продължават активно.

От началото на мандата нито едно разрешение за строеж на нов блок не е издадено от район "Тракия“ и това може да се провери изключително лесно, заяви категорично Георги Гатев.

Зелена трансформация и нови зони за децата

По отношение на зелената система и местата за игри на открито, кметът посочи, че администрацията полага ежедневни усилия:

Над 300 нови дървета са засадени на територията на "Тракия“, като десетки от тях Гатев е засадил лично.

4 нови фитнес площадки на открито за по-големите деца.

3 чисто нови детски площадки за малчугани до 12-годишна възраст.

Десетки реновирани стари пространства за игра

Проблемът с вандализма

Гатев обаче обърна сериозно внимание и на един от най-големите проблеми в района – опазването на общинската собственост.

Правим ги, чупят ги и пак ги правим коментира разочаровано кметът по повод постоянните набези и умишленото увреждане на новите съоръжения в парковете и междублоковите пространства.

От районната администрация апелират към гражданите за повече самосъзнание и сигнализиране при прояви на вандализъм, за да могат изградените с общи средства придобивки да се запазят по-дълго време.