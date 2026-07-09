Пазарът на недвижими имоти в Пловдив постепенно навлиза в по-балансирана фаза. Купувачите са значително по-внимателни, сделките се случват по-бавно, а жилищата с нереалистично високи цени все по-трудно намират нови собственици. Въпреки това градът остава един от най-устойчивите имотни пазари в България на фона на отчетливото охлаждане в национален мащаб.

По думите на управителя на агенция за недвижими имоти в Пловдив Станислав Иванов пазарът вече е различен от този през 2024 и 2025 година, когато високото търсене позволяваше продажби за кратко време. Сега купувачите проучват значително по-внимателно, сравняват цените и анализират качеството на имотите, преди да вземат окончателно решение.

Надценените имоти вече се продават значително по-трудно, докато добре позиционираните и правилно оценени жилища продължават да намират купувачи посочи Иванов пред телевизия Bloomberg

По думите му по-предпазливи са станали и инвеститорите. Още при покупката на парцел те анализират внимателно района, бъдещото търсене и какъв тип жилища биха били най-подходящи за конкретната локация.

Наблюденията на брокерите съвпадат и с официалните данни на Агенцията по вписванията, които показват, че Пловдив преминава през охлаждането на пазара значително по-леко от повечето големи градове в страната.

През второто тримесечие на 2026 г. в Пловдив са вписани 3848 сделки с имоти срещу 4136 година по-рано, което представлява спад от 6,7%. За първите шест месеца на годината общият брой на сделките достига 7258, или с 4,7% по-малко спрямо същия период на рекордната 2025 година.

На национално ниво картината е значително по-различна. Данните показват близо 17-процентен спад на сделките през първото полугодие, като София и Варна отчитат понижение от около 16,7% през второто тримесечие, а Бургас регистрира най-сериозното свиване на пазара – близо една четвърт по-малко сделки на годишна база.

Сравнението с предходните години показва, че пловдивският пазар по-скоро се връща към нормалните си нива, отколкото да навлиза в криза. Регистрираните 7258 сделки през първото полугодие са близки до резултатите от 2023 г., когато са били 7415, и 2024 г., когато достигат 7455 сделки.

Според анализатори устойчивостта на пазара в Пловдив се дължи на няколко фактора. За разлика от някои други големи градове, където цените изпревариха значително доходите на домакинствата, под тепетата пазарът остава по-достъпен за хората, които купуват жилище за собствено ползване. Допълнително влияние оказват развитието на Тракия икономическа зона, разкриването на нови работни места и постоянният приток на хора от Южна и Централна България.

Иванов също отчита, че най-активни на пазара продължават да бъдат младите семейства, които търсят по-голям апартамент или къща за собствено ползване. Значително по-малко са купувачите, които придобиват жилища с цел препродажба, въпреки че качествените имоти продължават да се реализират успешно.

Промяна се наблюдава и при новото строителство. Интересът към покупките "на зелено" отслабва спрямо последните две години, като купувачите вече изискват повече информация за строителната компания, изпълнените от нея проекти и гаранциите за завършване на сградата.

В същото време остава силно търсенето на готови жилища с Акт 16, както и на по-старо строителство, което често предлага по-големи площи.

Другата отчетлива тенденция е засиленият интерес от чуждестранни купувачи и инвестиционни фондове. Според участниците на пазара все повече инвеститори разглеждат България като по-сигурна дестинация след въвеждането на еврото, като интересът е както към отделни жилища, така и към покупка на по-голям брой апартаменти в цели жилищни сгради.

Всичко това показва, че вместо рязко охлаждане, каквото се наблюдава в други части на страната, пазарът на имоти в Пловдив по-скоро преминава към по-балансиран модел, при който цената, качеството и реалното търсене отново се превръщат в основните фактори при сключването на сделки.