Цените на жилищата в Пловдив отбелязаха ръст от 3,9% през първото тримесечие на 2026 г. спрямо предходните три месеца и скок от 8,8% на годишна база. Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват, че макар пазарът в цялата страна да продължава да се развива възходящо, динамиката в отделните големи градове вече се различава значително, информира Plovdiv24.bg.

Ръст на цените на имотите в страната

На национално ниво жилищата са поскъпнали средно с 6,2% в сравнение с последното тримесечие на 2025 г. При сравнение с първото тримесечие на миналата година увеличението на цените в страната достига 14,8%. Темповете на растеж обаче показват сериозни разминавания в шестте най-населени български града.

Динамика в големите градове на тримесечна база

През първото тримесечие на годината Бургас заема челното място по поскъпване с 5,9% спрямо края на 2025 г., изпреварвайки столицата София, където е отчетен ръст от 5,8%. Веднага след тях се нарежда Варна с увеличение от 4,0%, следвана плътно от Пловдив, където повишението е 3,9%. В същия период градове като Стара Загора и Русе отчитат обратна тенденция, като имотите там са поевтинели съответно с 2,1% и 1,6%.

Годишни изменения в шестте най-населени центъра

Разликите между градовете стават още по-изразени при сравнение на данните на годишна база спрямо първото тримесечие на 2025 г. Бургас отново води класацията с общ годишен ръст от 17,7%, а София остава втора с 16,0%. Следват Варна с 13,2% и Стара Загора с 12,7%, докато в Пловдив увеличението на цените е по-умерено и възлиза на 8,8%. Русе е единственият от големите центрове, в който се наблюдава спад от 5,8% на годишна база.

Драстични разлики при новото строителство

Най-сериозна асиметрия на пазара се наблюдава при новопостроените жилища. В този сегмент Бургас се откроява с рекорден ръст от 25,8% в рамките на една година, което е най-високото увеличение сред шестте големи града. За същия едногодишен период новите жилища в София са поскъпнали значително по-малко – с 16,2%.