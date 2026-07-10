Темата за приоритетите в благоустройството и нуждите на най-младите жители на пловдивския район "Тракия“ предизвика сериозна дискусия в социалните мрежи. Повод за дебата стана коментар на недоволен гражданин, според когото в района има недостиг на места в забавачките, а администрацията трябва да приоритизира изграждането на нови детски заведения и площадки пред зоните за домашни любимци.

Кметът на район "Тракия“ Георги Гатев се включи директно в дискусията, за да внесе яснота и да успокои родителите с реалната статистика за района.

Има ли проблем с местата в забавачките?

Жители на квартала изразиха притеснения, че макар по официални данни места да има, те често не съвпадат с желаната от семействата локация. От своя страна, районният кмет беше категоричен, че ситуацията в "Тракия“ е стабилна.

Няма недостиг на местата в детските градини за район "Тракия, заяви кметът Георги Гатев

Администрацията допълва, че за разлика от други части на Пловдив, в най-младия район на града капацитетът на съществуващите детски заведения успява да поеме местните малчугани, като балансът между локациите се следи непрекъснато.

Децата или кучешките площадки?

Дискусията повдигна и въпроса за това в каква посока трябва да се насочват инвестициите в района. Според критици, фокусът трябва изцяло да бъде върху децата, за да се привлекат и млади семейства от други квартали на Пловдив. От районното кметство подчертават, че развитието на "Тракия“ върви успоредно – както чрез поддръжка и реновиране на детските и спортни площадки, така и чрез обособяване на специализирани зони за домашни любимци, за да се гарантира спокойствието и чистата среда за игра на децата в междублоковите пространства.