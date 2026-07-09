Трета година в Хуманитарната гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" се извършва ремонт и реставрация, като по последна информация вътрешните дейности трябва да приключат след месец. Plovdiv24.bg провери какво се случва с ремонта в училището.

Работата по четвъртия етаж на Хуманитарната гимназия е пред приключване. Боядисан е, монтирани са ключовете и контактите и е пуснато електричеството. Едновременно с това строителите правят шпакловката на първия и третия етаж, след което ще се боядисва, информира кметът на район "Централен" Георги Стаменов.

Фирмата изпълнител е приключила обект по НПВУ и е насочила няколко бригади в училището за ударна работа по различни дейности, сред които поетапно монтиране на дюшемета, довършване на електрическите инсталации, ВиК, ОВК и т.н. Строителите са категорични, че до 15 август ще приключат с всички вътрешни дейности. След това може да се пристъпи към обзавеждане и оборудване на класните стаи и административните помещения. Това означава, че има всички шансове учениците да се върнат в училището за първия учебен ден.

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Общата стойност на ремонта е близо 6 милиона евро. До момента е реставрирана фасадата, направен е ремонт на покрива и са обновени вътрешните пространства.