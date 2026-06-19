Канада се разправи с тима на Катар за историческа първа победа на финали на световни първенства.

Във втория си мач от група "В“ на шампионата в Северна Америка "кленовите листа“ отнесоха Катар с 6:0.

Джонатан Дейвид стигна до хеттрик.

Тимът на Катар приключи двубоя с 9 души.

До почивката на мача във Ванкувър канадците водеха само с 3:0.

Футболистите на селекционера Джеси Марш награбиха тима на Катар от самото начало и пред вратата на Махмуд Ибрахим Абунада се заредиха положения.

В 16-ата минута нападателят на Саутхемптън Сайл Ларин вкара за 1:0 за Канада. Той довкара избита от Абунада топка. За него това е второ попадение на шампионата.

Канадците продължиха да мачкат съперника и в 29-ата минута една от звездите на отбора Джонатан Дейвид удвои аванса им. Нападателят на Ювентус овладя топката след рикошет и от границата на наказателното поле стреля във вратата на Катар.

Четири минути по-късно съдията Кристиан Гарай отсъди дузпа за Канада, която обаче бе отменена след намеса на системата ВАР. Нарушението се оказа извън наказателното поле, а Хомам Ал Амин получи директен червен картон, оставяйки отбора на Катар с 10 души.

Канадците продължиха да търсят нови попадения, като в третата минута на добавеното време на полувремето Джонатан Дейвид, с втория си гол в мача, направи 3:0. Той се разписа след добавка.

След почивката нещата не се промениха и североамериканците продължиха да тероризират съперника си.

В 53-ата минута Асим Омер Мадибо от тима на Катар влезе брутално в краката на полузащитника на Сасуоло Исмаел Коне. Канадският футболист бе изнесен от терена със счупен крак, а Мадибо получи червен картон.

Влезлият на мястото на Коне Нейтън Салиба се разписа в 64-ата минута за 4:0 и посвети попадението си на Коне.

В 75-ата минута Мохамед Насеур Ал Манай си вкара автогол за 5:0.

Джонатан Дейвид оформи хеттрика си във втората минута на добавеното време за крайното 6:0.

След втория кръг в групата Канада е лидер с 4 точки и голова разлика 7:1. Швейцария е също с 4 точки и 5:2 голова разлика. Босна и Херцеговина и Катар имат по 1точка.